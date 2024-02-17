網紅「晚安小雞」、「阿鬧」在柬埔寨直播造假，遭當地法院迅速判刑2年。媒體人黃揚明對此譴責2人，除了第一時間處理模式不對，事後也沒有立刻「下車」，還在那邊剃頭，真的不行，也沒有看新聞，畢竟柬埔寨去年夏天就已經掃除大量詐騙集團。

黃揚明指出，晚安小雞如果第一天已經賺到流量，第二天就現身說，「昨天故意拍了諷刺電影，我們是一個好萊塢團隊的模式，我們模擬成在詐騙集團的園區裡面逃難的過程，如果到了到詐騙集團地方要特別小心」，要趕快自己「下車」，結果第二天還在那邊剃頭，真的不行。

「他們沒有看新聞」黃揚明在節目《狠狠抖內幕》中直言，他們沒有很懂內幕，其實柬埔寨去年夏天就已經掃除大量詐騙集團，詐騙集團都撤離到泰緬邊境，比較恐怖的都在緬甸那邊，前段期間還驚動幾個國家派遣軍隊跨境掃除詐騙集團，「你沒有看新聞，導致柬埔寨早已刷清詐騙集團園區的惡名的時候，還跑去那邊演這齣。」

黃揚明也說，如果在那邊真的只是一名觀光客，那麼當柬埔寨警方公開照片找人，「你以為你真的逃得掉嗎？」加上跟夥伴阿鬧，「很明顯就是一個乩童、一個桌頭」，被抓了真的很難看，這種網紅就是滋事型網紅；他也奉勸2人回台之後，多做一些公益行善。