立委鄭運鵬上月參選失利，卻在請家人陪伴拜票過程中，意外讓17歲兒子「德德」爆紅，被網友封為台版車銀優、台版柏原崇，更紅到連韓國媒體都開始報導。近日，德德曬出多張由攝影師幫忙拍的專業帥照，被質疑是否為出道暖身甚至已簽約？對此，鄭運鵬昨7點回應，笑說自己等一輩子都沒人來簽約了，怎麼會讓小孩先簽約呢？言下之意還是希望兒子先好好讀書再說。

鄭運鵬近來因帥氣兒子德德的話題躍升為網路紅人，昨他罕見分享7點回應網友質疑，第一是先前兒子說「我們好像很久沒有這樣生活了」，表示他們並非完美家庭或高分家長，希望大家不要過譽或美化他們家，要讚嘆基因的話就感謝大家欣賞她老婆跟兒子的外貌；第二，他認為天生我材必有用，不會刻意逼兒子要上台大，直言自己都做不到的事，憑什麼要求孩子。

鄭運鵬首回應德德是否簽約出道問題。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

第三，鄭運鵬說德德走紅後，每件事都是兒子自己下的決定，也要自己承擔每個決定背後的好與壞，拍照這件事是德德決定受邀和工作時間的，不代表他未來就要出道；第四，鄭運鵬坦言全家人對德德的走紅始料未及，但他還是決定維持原本面對媒體的模式，盡可能地當隱形人，因此上節目CALL OUT給兒子時，才不讓德德露臉。

第五，鄭運鵬說，德德走紅後很多人開始關注外貌議題，他自曝「從國小就是乾癬患者」，導致手腳容易脫皮、容易有頭皮屑，會讓外人看了害怕，但他不因此自卑，也希望大家找到自信特點；第六，他不喜歡強調自己兒子多好，更希望每位家長都能鼓勵小孩挖掘強項，不要事事跟人家比，自嘲：「鄭運鵬家真的沒什麼了不起的」；最後，鄭運鵬說兒子沒有要簽約，笑說：「這麼U（優）質的鄭運鵬等一輩子都沒人來簽約了，怎麼孩子先簽約呢！道理很簡單吧。」

而網友見此回應：「這是好爸爸」、「德德爸好好休息再出發，辛苦了，終於可以好好在家玩怪物彈珠鋼彈合作，陪伴家人」、「簽約要先簽爸爸再簽兒子！」、「公公，你說什麼都是對的」、「乾癬患者有點辛苦！但是媒體上的你完全看不出來耶！修養和保養的功夫很棒！」、「爸爸可以跨行當經紀人也不錯啊」。