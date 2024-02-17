美國之音報導，美國國務卿布林肯當地時間2月16日在德國參加慕尼黑安全會議期間，與中共中央外事委員會主任兼中國外交部長王毅會晤。美方說，雙方就美中關係、台灣、南海、朝鮮半島以及中東等一系列問題進行了「坦誠與建設性的討論」。布林肯重申，「美國將維護我們以及我們的盟友與夥伴的利益以及價值觀。」

布林肯提出了美方對北京支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭的關切。這是拜登與習近平去年11月在加州舊金山舉行峰會以來兩國之間最高級別的一次會晤。

米勒說，布林肯與王毅「雙方就一系列雙邊、地區和全球性問題進行了坦誠和建設性的討論，作為保持開放溝通管道和負責任地管理兩國關係中的競爭所作出的持續努力的一部分」。

自從拜登與習近平去年11月舊金山峰會以來，兩國高級官員之間保持頻繁接觸。布林肯與王毅在這次會談之前在去年12月通電話。王毅1月26日至27日在泰國曼谷與美國國家安全顧問蘇利文會談。另外，美國商務部長雷蒙多與中國商務部長王文濤今年也通了電話。兩國商務部與財政部之間的工作組亦分別舉行面對面會議。

美國國務院說，布林肯強調了繼續落實兩國領導人在舊金山峰會上取得的進展的重要性，包括在禁毒合作和軍事交流上的進展，也強調了維護台海以及南海和平與穩定的重要性。他重申，「美國將維護我們以及我們的盟友與夥伴的利益以及價值觀。」

美國之音報導，布林肯與王毅的此次會晤是台灣今年1月舉行總統大選以來兩人之間的首次面對面會晤。布林肯在去年6月訪問了中國後，王毅在同年10月回訪。

美國國務院就這次的會晤發表的聲明說，雙方就一系列地區和全球問題進行了「實質性討論」。

「國務卿對中國支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，包括支援俄羅斯國防工業基地，提出了美方的關切，」聲明說。

美方說，雙方還就中東和朝鮮半島局勢交換了意見，並確認兩國高級官員應會晤以跟進這些討論。

布林肯還討論了他最近的中東之行以及美國在該地區的外交努力。美國一直希望中國在中東問題上發揮其影響力。

「雙方認識到美國與中華人民共和國之間在一系列戰略問題上保持開放溝通管道的重要性，包括未來幾個月在關鍵領域進行磋商和舉行高級別會議，」美國國務院聲明說。

聲明沒有具體提及即將進行的高級別會議都有哪些，但是美中雙方正在安排拜登與習近平今年春天通話。另外，美國財政部長葉倫也計畫今年再次訪中。

喬治城大學美中全球議題對話專案高級研究員韋德寧(Dennis Wilder)曾經擔任過美國國安會中國事務主任。他認為，布林肯與王毅的這次會晤是雙方高層保持溝通而向前邁出的建設性一步。

王毅16日從參加慕尼黑安全會議開始他的歐洲之旅。除了在會議期間與歐盟最高外交官波瑞爾以及英國外相卡麥隆等人會面外，他還將訪問西班牙和法國。他的這次訪問發生在一個關鍵時刻：歐洲正在重新評估其與可能由川普領導的美國的關係。