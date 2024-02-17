民眾黨前立委蔡壁如在2024選戰為民眾黨在台中開疆闢土，但選後卻傳出尾牙、團拜都沒被邀請，而她日前接任台中市府顧問，黨主席柯文哲就稱是「人家團隊」，也被視為在切割蔡壁如。對此，資深媒體人尚毅夫指出，最了解柯文哲的人就是蔡壁如，所以柯也很清楚不能跟她切割、翻臉；私底下蔡壁如談到柯也很直白，會講一些負面、批評的詞語，被人制止還會說「我講的都是事實」。

尚毅夫昨(16日)在政論節目《狠狠抖內幕》表示，蔡壁如的問題反映出整個民眾黨內產生的問題，蔡壁如雖然接台中市府有給職顧問，但她還是民眾黨的黨員，柯文哲何必要一刀切，說是「人家團隊的一員」，這句話當然是有切割的味道，但柯文哲能夠與蔡壁如切割嗎？

尚毅夫直言，蔡壁如跟著柯文哲三十幾年，前期柯的事情蔡壁如最清楚，有一些私底下、不能公開的事情，也是蔡壁如最清楚。最了解柯文哲的人就是蔡壁如，而盧秀燕把蔡拉到身邊，柯應該也會有點擔心。

尚毅夫也透露，蔡壁如講話很直白，檯面上是那樣講，但私底下跟人吃飯時，談到柯文哲她會開始講，然後就會被人提醒這裡很多人都不熟，但蔡壁如經常回一句話「我講的是事實啊」，某種程度上，蔡壁如講到柯文哲一定說了一些負面或是批評的詞語，才會被人制止。

尚毅夫認為，不管身邊是陳智菡還是黃珊珊，柯文哲總是要顧慮蔡壁如三分，選過兩次舉、募款募一堆，還見了很多人，這些秘密到底在誰手上？柯文哲聽起來在切割蔡壁如，但柯自己很清楚，只能跟蔡維持距離、不能翻臉，沒有要搞到很難看的地步，其中原因大家心知肚明。