大聯盟春訓開始了，至今還有超過10位球星滯留自由市場，大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）提議過加入「自由球員簽約截止日」，遭到球員工會強烈反彈。曼佛雷德的希望是在12月底關上自由市場大門，不要拖到開季還沒搞定。

曼佛雷德告訴美聯社說：「經紀人的策略之一就是延長談判，設法獲得更好的合約，這是已經成形的系統，我們難以改變，但我們寧願在12月裡的兩個星期把事情忙完。」最受矚目的大谷翔平在去年12月中旬以前就與道奇敲定合約。

王牌經紀人波拉斯（Scott Boras）公開批評聯盟的意圖，他告訴美媒《The Athletic》，訂定截止日無疑是戕害球員的權益，「截止日（Deadline）將會是名副其實的死線（Death-line），相當於宣告球員權利的死亡。」波拉斯指出，如果設立截止日，資方往後不必再去計算球員價值，而是單純等到簽約期限看球員自己跌價。

球員工會也表示，基於維護球員的權益，反對訂定自由市場截止日。此外大聯盟說得含糊不清，如果真的訂定截止日，沒有簽約的自由球員將受到何種懲罰？

賽揚獎投手史奈爾（Blake Snell）、前MVP外野手貝林傑（Cody Bellinger）、三壘手查普曼（Matt Chapman）、先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）4位好手都還在自由市場，而且都是波拉斯的客戶。