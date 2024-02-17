投資人可能提出「科技股漲這麼多還能追嗎？」或「科技股應獲利了結或賣出嗎？」等疑問，富蘭克林證券投顧表示，統計那斯達克綜合指數自1971年成立以來的歷史，持續留在市場的年化報酬率達10.1%，若錯過表現最佳的10個交易日，年化報酬率將降至8.16%，而錯過表現最佳的20~50個交易日，年化報酬率將會從6.67%逐漸遞減至3.04%，顯示投資科技股的建議策略是「持續留在市場」，原因是隨科技持續發展，中長期下科技趨勢保持向上，投資人隨意賣出反而可能錯過後面更大的行情。

事實上，任意期間定期定額投資那斯達克綜合指數三年亦有不錯的表現，平均漲幅達20.19%，也代表若投資人欲參與科技股行情，定期定額且持續不間斷的投資是一個不錯的策略，投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金為核心並搭配定期定額投資科技基金來打造攻守兼備的投資組合，並共享科技股中長期投資利基。

富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦十項「數位轉型」主題，包含AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作，其中尤其看好AI主題。