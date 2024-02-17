網紅「晚安小雞」與同夥阿鬧在柬埔寨直播，由於拍攝遭綁架凌虐的造假影片，遭當地警方逮捕，法院依違反「煽動製造社會動亂罪」，判處2年徒刑，每人罰款400萬柬幣(約台幣3.1萬) ，對此，前體育主播蔡明里指出所有人都能看穿拙劣的套路，並指出記者會有3大荒謬之處。

晚安小雞直播畫面流出後，蔡明里在Threads指出：「有些網紅把人當白痴，詐騙集團會選廢墟當工作地點？廢墟有警衛是要負責抓鬼？」接著嘲諷：「用點腦再來騙好嗎?然後過幾天又要出來道歉了，對吧」，沒想到一席話全預料中，成了此事件的先知，對此，蔡明里表示：「完全命中根本不意外，相信各位也都能一眼看穿他們拙劣的套路」，卻也不禁感嘆：「現在網紅們的自媒體，好處是無拘無束，壞處就是無法無天」。

蔡明里指出道歉記者會有三大荒謬處，第一是兩人仍自稱是「晚安小雞&阿鬧」，讓他好奇反問：「你們沒本名嗎」，當看到兩人當眾下跪那一幕，讓他以為看到過往節目整人紅不讓單元，不過最扯是他們竟表示要用自身流量，幫柬埔寨作宣傳與澄清，不禁傻眼直呼：「天啊！這時候還滿腦只有流量」，雖然大部份網友都在吃瓜看戲，卻無形助長這股只為流量的歪風，但講白了跟詐騙集團沒什麼不同，差別在於「一個騙錢，一個騙流量」。