一名已婚竹科女工程師，偷吃男同事遭到對方妻子抓包後提告。但女工程師卻因與丈夫辦理離婚，這時女工程師丈夫才發現，原來是妻子竟然在外偷吃，還傳鹹濕裸照與對話給男同事約砲，並嬌喊「自從吃你雞雞我幾乎沒幫他吃，寶貝我明天不穿內衣內褲上班喔......」，姦情曝光後讓丈夫崩潰怒告小王。法官認定二人發生過關係，且雙方互傳鹹濕簡訊，已逾越交友範圍，判小王賠償45萬。

根據判決書，該名人夫項法院控訴，與妻子去年5月離婚後，才發現妻子遭小王的妻子控告侵害配偶權，竟然才發現自己綠帽罩頂，而小王就是妻子當時在竹科的林姓男同事，雙方不但發生多次性行為，妻子還傳一堆裸照給小王，因此怒告小王。

該名人夫又提出妻子與小王隊對話，妻子曾對小王說，「我們雖然沒住一起沒一起生活，只有在公司車上還有偶爾跟同事一起出去還有每天傳賴打情罵俏，自從跟你舌吻我沒在跟過老闆，至從吃你雞雞，我幾乎沒幫他吃，自從在你身上搖搖，我沒在他身上搖過。」

最讓丈夫崩潰的是，妻子還傳訊給小王說，「寶貝～我明天不要穿內衣內褲上班喔。」，同時也在洗澡時傳沐浴裸照嬌喊，「我好想要寶貝的XX放在我身體裡，我想像今天一樣舔舔吸吸，然後在硬硬大大的XX妹妹裡面，很溫暖。」

法官表示，人妻傳送談及性交與口交之訊息，顯逾一般男女往來之分際，且提及「我今天上班的時候一直在想我們去H用過的姿勢」等語，又在先前遭告訴請損害賠償事件中，自承有與小王發生性行為至少1次。因此判決林男侵害配偶權情節重大，判賠45萬元。