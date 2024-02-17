日本女星戶田惠梨香2006年演出電影版《死亡筆記本》彌海砂暴紅，感情方面2020年與演員松坂桃李結婚，三年後產下一子，升格為人母，而經數個月的休養復出後，除主演電影《母性》外，還出版新書《彼女》，並到各地舉辦分享會，不過近期一張活動照，她罕見將瀏海後撥「頭頂禿一塊」，嚇壞一票網友。

戶田惠梨香2023年5月生下一子，之後休息數月於年末復出，今年更因推出新書勤跑宣傳活動，日前還出席線上分享會，透過直播與粉絲聊聊新書《彼女》的書寫過程；活動結束後，官方將她的近照曝光，可見她難得以「無瀏海造型」亮相，手捧新書露出微笑，文中向大家喊話「謝謝大家給我的訊息和留言，我會好好的拜讀的！」似乎非常滿意自己的新作，而粉絲也都給予正面評價「好棒的對話機會，太幸福了」、「好喜歡聽惠梨香分享生活！」。

日本女星戶田惠梨香近照曝光。（圖／推特）

不過，有網友發現她「頭頂禿一塊」，讓許多人看了相當心疼，認為她是因寫書又要照顧孩子，才會如此憔悴「辛苦了，一定要好好保重自己～」、「惠梨香的笑容好美」、「不要累壞了喔」、「照顧孩子之外還要工作拍戲寫書，太辛苦了」。

事實上，戶田惠梨香出道初期為「全國女子高中生制服收藏」的成員，因2006年演出電影版《死亡筆記本》彌海砂暴紅，之後投身影視領域的她，於2007年演出《詐欺遊戲》飾演女主角神崎直，完美呈現該角色，被稱為經典。