高雄一名68歲黃姓男子因變換車道未打方向燈遭警方攔下，而濃厚的酒味也被警方聞到，當警方表示要實施酒測時，黃男立刻擺出無奈姿態表示「過年期間大家都馬喝酒」，想藉此求情警方饒過，不過最後仍逃不過酒測，酒測值測出來竟高達0.92，而未打方向燈部分也被裁罰。

黃男15日晚間11時許，在酒過三巡後騎著自己的四輪機車上路，直到行經新興區大同一路在變換車道時，沒有記得打方向燈，遭到後方員警注意，並上前攔下臨檢，沒想到黃男的酒味撲鼻而來，讓警方直問是不是有喝酒？

面對警方的詢問，黃男似乎不想面對，先是沉默一會後，表示「過年期間大家都馬喝酒」，想藉此求警方放過，不過警方仍嚴肅看待，對黃男實施酒測，酒測出來酒測值高達0.92，依法送辦；而未打方向燈部分則開罰1200元至3600元罰鍰。

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