台灣網紅「晚安小雞」、「阿鬧」日前在柬埔寨拍攝遭綁架凌虐的假影片，在當地被逮捕，火速被判刑2年。資深媒體人王瑞德揭露，柬國前總理洪森「非常討厭台灣」，結果「兩個二百五的台灣網紅竟然說在那邊被洗劫，還弄得一蹋糊塗...」。

洪森其實是柬埔寨現任總理洪馬內的父親，至於為何他「非常討厭台灣」，王瑞德說，這兩年大陸、台灣一堆人詐騙，洪森因台灣說「有人到柬埔寨去詐騙」很生氣，開一個國際記者會揭露，「我昨天半夜收到簡訊，內容是我非常有錢的企業家朋友來跟我借錢，結果這是詐騙簡訊，IP來自台灣」，「他對台灣說柬埔寨是詐騙王國，非常生氣」，因此對台灣沒有好印象。

不只如此，王瑞德也進一步說，過去台灣很多企業家都是把相關的籌碼壓在跟洪森對立的親王身上，後來親王流亡海外，所以把台灣的辦事處關了，「他非常討厭台灣」。

王瑞德16日在節目《關鍵時刻》指出，好不容易這兩年洪森想盡辦法把柬埔寨經濟弄起來，結果台灣跟世界各國都說柬國是詐騙的，怕別人不來投資，就開始改善治安，「結果這時候，兩個二百五的台灣網紅竟然說那邊被洗劫，還弄得一蹋糊塗，我的天啊，你看過世界上哪一個警察機關出來開記者會，是叫嫌犯跪下，速審速決到早上抓到人、晚上判決2年確定定讞，而且關滿後再把你驅逐出境。」

回顧洪森控詐騙簡訊IP來自「台灣」一事，是發生在去年3月，當時刑事局回應IP位置使用跳板、VPN都有可能，不見得是台灣犯罪份子所為，已洽柬埔寨警察總署受理報案中心及國際刑警組織金邊中央局提供資料供查。