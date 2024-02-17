在礦業股上漲帶領下，周五泛歐Stoxx 600指數收盤上漲3.05點或0.62%，為491.59點，寫下近兩年新高。礦業股指數在本周上漲了2.5%，並觸及兩周新高。

由50家大型公司組成的泛歐Stoxx 50指數，周五近徘徊在約近23年新高水準。歐元區藍籌股指數則觸及歷史新高。

德意志銀行經濟學家在一份簡報表示：「整體來說，我們依舊相信，首次降息會在四月而不是六月啟動；但是最近的數據和(官員)評論，指出比我們預期更為漸進的寬鬆循環」。

德國股市周五上漲0.42%，至17117點，法國股市升0.32%，為7768點。兩者延續周四的氣勢，再創歷史新高。

英國股市上揚1.5%，至7711點，漲幅勝過其它地區股市，指數並觸及近五周新高。

法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)說，有一些令人信服的理由顯示，歐洲央行不應該太晚啟動首次降息。

同時之間，歐洲央行官員施納貝爾(Isabel Schnabel)說，歐洲疲弱的生產力成長，可能會拖慢通膨回落到目標的速度。

在個股表現方面，芬蘭採礦設備製造商美卓(Metso)大漲9.0%，稍早該公司公布第四季獲利優於預期，並且對於公司建材部門給予樂觀的財測。

在公布2023年獲利超出預期，國民西敏寺銀行(NatWest)反彈上漲7.1%。該英國銀行在經歷了醜聞纏身的一年後，正準備加速出售該公司的國家持有股票。

瑞士建築化學品製造商西卡(Sika)上漲2.8%，稍早該公司公布年度業績報告，符合分析師預期，並表示，預計2024年營收將成長6%至9%。

義大利石油公司埃尼(Eni)公布第四季調整後淨利為16.4億歐元，超出分析師預期，然股價仍下滑3.1%。

在同業應材(Applied Materials)公布優於預期的第二季營收財測之後，艾司摩爾(ASML)也上揚1.6%。