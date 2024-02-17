41歲廖姓女子將6包印有精品LV的毒咖啡包，藏放在紙盒內，藉此魚目混珠，仍遭警方查獲。（警方提供／王煌忠台中傳真）

台中市警方攔查1名違規廖姓女士，見其眼神渙散，機車前置物處還有一個可疑紙盒，裏面裝印有LV字樣的包裝袋及藥錠，廖女急忙辯稱是面膜粉及保健食品，經採檢呈現毒品陽性反應，廖女才坦承是毒咖啡包及毒梅錠，訊後依毒品罪移送法辦。

警方表示，41歲廖姓女子上月26日深夜騎機車，在西區五權路與民族路口闖紅燈迴轉，遭第一分局民權所警員李泰霖、葉佳宜攔下，廖女急忙解釋「要去買爸爸喜歡吃的鵝肉，因爲沒開才騎車要回家」。

警員見其眼神渙散、神情緊張，直覺有詭，利用手電筒照射機車，在前置物處發現一個白色紙盒，裡面有6個印有精品LV的包裝袋及30顆散裝錠劑。

廖女供稱，包裝袋內是面膜粉，錠劑則是保養骨頭關節的保健食品，警員不予採信，經帶回派出所檢測，證實LV包裝袋為毒咖啡，散裝錠劑則是毒梅錠，廖女見事證明確坦承吸毒，警方訊後將廖女移送法辦，並擴大追查毒品來源。

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