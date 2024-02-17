納瓦尼16日傳出在獄中猝死，拜登隨後在電視轉播中譴責普丁，稱他必須負起責任。

普丁頭號政敵、俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）16日傳出在獄中猝死，享年47歲。美國總統拜登得知消息後，直指普丁須為此負責，白宮方面也呼籲對納瓦尼的死因展開調查。

綜合外媒報導，納瓦尼16日在獄中散步後突然身體不適，隨即陷入昏迷，經過搶救仍回天乏術。拜登表示，美方仍不清楚納瓦尼發生了什麼事，但他對此事「毫不意外」且感到「憤怒」。

拜登在白宮的電視轉播中表示：「別搞錯了，普丁要為納瓦尼之死負起責任。」

「發生在納瓦尼身上的事，進一步證明了普丁的殘暴。」拜登接著說：「普丁不僅把矛頭指向旅外的俄羅斯人民，如同我們在烏克蘭所見，他也對自己的同胞痛下毒手。」

拜登也讚揚納瓦尼的勇氣，稱他「勇敢地面對腐敗、暴力以及所有普丁政府的惡行。」納瓦尼2020年疑遭俄羅斯聯邦安全局下毒暗殺，被送往德國醫療，隔年1月他主動返回俄國後，隨即遭當局逮捕並關押至今。

拜登表示，納瓦尼的死訊應該要激勵美國，為烏克蘭抗俄提供更多資金。