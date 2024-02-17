一名50多歲男子連續2天都尿不太出來，解尿時還有灼熱感，導致害怕上廁所，因而求診泌尿科，經檢查發現尿液中有細菌，確診為尿道感染，令患者大感訝異，怎麼又再次發作。醫師指出，有6原因常導致尿道感染反覆發生，包括性行為、避孕方式、尿道異常、免疫系統功能偏弱、前一次尿道感染未完全治癒，以及潛在疾病，如糖尿病、腎臟問題等。若有相關症狀，務必尋求專業治療，一旦細菌進入腎臟，恐引發更嚴重病症，不可不慎。

泌尿科醫師高銘鴻在粉專「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，廣義的尿道感染，就是細菌進入尿道系統，包含尿道、膀胱、腎臟和輸尿管在內，最明顯症狀是患者會感到排尿疼痛、排尿時有灼熱感，也會有想尿卻尿不出來的強烈排尿感覺，以及血尿現象，甚至有些人會深受反覆感染所苦。

至於為何尿道感染會反覆發作？高銘鴻盤點以下6個常見原因，提醒民眾注意：

1、性行為：可能導致細菌進入尿道，增加感染的風險。建議於性行為前後進行清潔，也應在性行為後排尿，將潛在細菌排出。

2、使用避孕方式：某些帶有殺精成分的潤滑劑或保險套，可能影響尿道區域的細菌平衡，從而增加感染風險。

3、尿道異常：尿道結構的異常可能使細菌更容易滯留並引起感染。

4、免疫系統問題：免疫系統功能偏弱，可能使身體難以對抗細菌，增加感染風險。

5、未完全治癒：若前一次尿道感染未完全治癒，細菌可能殘留在尿道或其它泌尿系統部位，導致感染再次發生。

6、潛在的疾病：某些慢性疾病，像是糖尿病、腎臟問題或泌尿系統結構異常，可能增加尿道感染的風險。

高銘鴻補充，尿道感染會令人相當不舒服，因此，平常要保持良好衛生習慣，多補充水分、不憋尿，才能避免細菌進入到尿道系統；若有相關症狀，應尋求專業治療，初期治療避免感染擴散，要是進入腎臟，恐變成更嚴重的問題。