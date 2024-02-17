根據了解，軟銀這項計畫命名為Izanagi，同時，這家新成立的高科技公司將提供人工智慧AI基本所需之半導體材料。日本軟銀將出300億美元，剩下的700億美元傳出是中東的金主。不過，軟銀未在第一時間有所回應。

軟銀執行長孫正義口中的Izanagi與日本神話中的女神Izanami，一齊創造日本神話世界。傳說中，日本的本州島就是Izanagi跟Izanami合力使用海水一滴一滴所塑造的。還有，日本太陽女神天照大神（Amaterasu）也是這兩尊神的結晶。

手握矽智財大廠Arm約9成股份的軟體銀行日前曾表示，Arm很快就會成為人工智慧AI不可或缺的一員，因此，軟銀內的晶片工程師對集團來說，更是核心中的核心。

Arm在2月初也說過，Nvidia的晶片若要在數據中心完成AI作業的話，需要大量的Arm中央處理器。所以，不難想像在2020年時，Nvidia為何斥巨資400億美元那麼想買下Arm的原因了，但無奈外界阻力太多，此購併案最後還是告吹。

路透社指出，投資全球高科技產業聞名的軟銀，對投資新創公司從不手軟。不過，在新冠疫情期間，軟銀手中的科技類股股價一度大跌，加上利率上升後，市場偏向風險規避，故軟銀當時也表示會改採防禦型的投資手法。