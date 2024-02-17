兩岸習慣大不同，台灣女演員聶詩芸分享，大陸朋友要去當伴娘，詢問她參加婚禮，包台幣8800元當結婚禮金夠不夠，讓她大吃一驚，因為在台灣包6000元就算大紅包了，而她個人參加朋友的婚禮，最多也只有包過3600元，引起大陸網友討論，不少人驚呼台灣人很小氣，禮金也給太少了。

女演員聶詩芸近日在小紅書上拍影片分享，大陸一位朋友最近要去當伴娘，一直擔心自己顯老，詢問才知原來新娘才21歲，超年輕就要結婚，讓她很驚訝，但朋友卻不以為然地說「在大陸20出頭就結婚很正常！」這與台灣普遍30多歲才結婚完全不同。

聶詩芸表示，朋友說新娘是從小一起長大的妹妹，不知道包人民幣2000元(約台幣8800元）的紅包當「份子錢（大陸用語：結婚禮金）」夠不夠？超大包的紅包讓她忍不住驚呼「大陸這邊，真的都給很大包欸！」

聶詩芸指出，台灣參加婚禮，通常紅包包台幣6000元，也就是人民幣1300元，就已經算很大包了，而她自己去參加朋友的婚禮，目前最多也只包了台幣3600元而已，也就是人民幣800元左右，讓大陸朋友驚呼很少。

影片引起大陸網友討論，「台灣人好小氣」、「台灣人普遍都晚婚，看到好多30-40歲的都還沒有結婚」、「在台灣參加婚禮包紅包是有算法的，如果新娘或新郎只是普通同學或同事，就是看宴客的飯店的桌菜價格，除以10以後就等於紅包的金額，只要不少於這個金額就不算失禮，當然那種超級要好的朋友，也有人會包超大包」。