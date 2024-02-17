台積電熊本廠將在2月24日舉行開幕典禮，第4季量產，值得關注的是，台積電前往熊本投資設廠，不只為當地帶來科技業工作機會，食衣住行周邊行業經濟包括夜生活也跟著熱絡，當地酒店老闆透露，有客人全身上下都是名牌，還有人一晚喝掉100萬日圓（約21萬台幣）。

根據日本《週刊現代》報導，台積電進駐熊本帶旺當地的夜生活，熊本市酒吧的老闆表示，有客人看起來像是建設公司老闆，1晚喝掉30萬日圓（約新台幣6.3萬元）。

台積電熊本廠進駐後，客人消費出手更加闊綽，該名酒吧老闆說，也有客人全身上下都是義大利高級名牌，去年底有4個客人連續3天都來，每天都喝掉100萬日圓。

台積電在熊本廠的薪資待遇優於當地水準，給予派遣員工的薪水更佳，開出的時薪3千日圓是其他企業的3倍，若全勤加上津貼，月薪可以來到61萬日圓，也進而帶動當地企業的薪資水準。

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