台灣網紅「晚安小雞」、「阿鬧」在柬埔寨拍攝遭綁架凌虐的假影片，事件不但引起國內關注，甚至登上各國媒體版面，演變成國際新聞。日籍資深媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」發文表示，這兩天台灣和日本的網紅接連出事，受到了關注。也讓人想到，最近的自媒體熱潮，對社會可能造成的負面影響。

矢板明夫表示，晚安小雞和阿鬧的行為不僅欺騙自己的觀眾，還損害柬埔寨的國家形象，也可能影響柬埔寨觀光業者的生計。同時也違反台灣的法律，刑滿被柬埔寨驅逐出境以後，回到台灣可能還要繼續接受台灣法律的制裁。

幾乎同一時間，日本也發生了類似的事情。矢板明夫表示，日本大阪一名中年網紅，在牛丼連鎖店用自己用過的筷子，直接夾取公用容器內的紅薑狂吃，並拍片放上網；下場是被控妨礙業務、損壞財物等罪名。15日法院判決結果出爐，這名網紅被判刑2年4個月，而協助拍影片的朋友也判罰款30萬元日圓。

矢板明夫直言，台灣和日本的網紅接連出事，其目的都是為了拍出和別人不一樣的影片，來賺取觀看數。說白了，就是為了賺錢。在過去，一個人要想在社會上擁有一定的影響力，必須經過長年的學習知識、積蓄經驗，然後不停地發佈有見地的意見，才能夠一點一點地受到社會信賴、增加影響力。

矢板明夫認為，然而在今天的自媒體時代，很多人都可以不經過任何努力，靠一些偶然的因素，就在極短的時間內成名。這些人由於沒有足夠的知識或內涵等根基，為了持續被關注，就容易做出一些離譜的事情。

矢板明夫表示，隨著自媒體數量的增加，今後這種事情可能愈來愈多。尤其是在抖音上，可以看到很多來自中國大陸的影片，有一些嘲笑身障人士、敵視外國人、鼓吹紙醉金迷生活的內容。這些影片對社會的危害非常大。這些訊息的洗腦，可能造成價值觀的偏差、誘發台灣網紅模仿。今後可能成為更嚴重的社會問題。