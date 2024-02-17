美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）16日下午前往立法院拜會立法院長韓國瑜，雙方展開約一小時的閉門會談。對此，前大使介文汲指出，現在立法院是反對黨多數，會發揮監督制衡的功能，若行政院又有幾千億的國防預算，恐怕沒那麼容易通過，其中對美軍購就會牽涉到美國的國家利益，所以孫曉雅需要與具有實權的國會龍頭打好關係，也是來試探韓國瑜對與美國利益有關的立法、監督審核的態度是甚麼。

介文汲昨（16日）在中天節目《盧秀芳辣晚報》表示，孫曉雅拜會韓國瑜應該就是工作性的拜會，因為過去八年立法院是民進黨的立法局，完全沒有發揮監督制衡的能力，行政部門要怎麼做都配合，行政院要提高國防預算到六千億，立法院也就是橡皮圖章，但現在不一樣了。

介文汲指出，現在的立法院是由反對黨在實行監督制衡，如果有六千億元的國防預算要在立法院審核，恐怕就不會那麼容易過關，這裡面就會有美國的國家利益在裡面，因為美國會塞很多武器軍備要台灣購買，但國民黨、民眾黨的立委會實行監督職權，幫人民看緊荷包說不同意，那孫曉雅就要負責與國會議員做溝通。

介文汲表示，從工作角度上，孫曉雅要與新的立法院長、一個真正有監督制衡能力的國會龍頭打好關係，另外也會試探一下，韓國瑜將來對與美國利益有關的立法、監督審核的態度是甚麼，閉門會談基本上是談立法方面的事情，溝通對美事務的看法，希望立法院配合。但應該不會談到敏感話題，若要談敏感話題，AIT還有其他管道可以跟台灣政治人物定期溝通、約見面。

介文汲強調，現在的韓國瑜握有實權，不像前立法院長游錫堃只是橡皮圖章，像是華航若要買幾十架波音飛機，立法院可能會卡住預算、要求交通部查清楚，所以AIT需要與我國立法部門負責人建立良好的工作關係。