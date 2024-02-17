●應材（Applied Materials）業績與展望俱佳，周五股價逆勢大漲6.35%。受惠於AI先進晶片需求強勁以及個人電腦（PC）市場復甦，該半導體設備大廠上季業績和本季展望均優於市場預期。雲端運算服務供應商的支出強勁以及AI PC興起，推動對先進晶片的需求，進而帶動對晶片製造設備的需求。執行長Gary Dickerson在與分析師舉行的電話會議上表示，雲端公司的資本投資正在重新加速，所有設備類型的晶圓廠利用率都在提升，而記憶體庫存水準正持續回歸正常化。

●伺服器設備大廠美超微電腦（Super Micro Computer）周五重挫20%，收在每股803.32美元，結束連漲9天的升勢，並失守千元大關。受惠於美銀全球研究給予其「買進」評級和1,040美元目標價，前一日美超微大漲14.02%，收在1,004美元，續創歷史收盤新高。自1月18日上修財測後以來，美超微已經飆漲2倍，而過去一年來更已暴漲逾980%。惟富國銀行分析師Aaron Rakers周五出具報告指出，美超微的上漲空間已經被消化，其股價已經反映AI題材，任何AI伺服器需求放緩的跡象都極可能對其股價造成衝擊。Rakers給予美超微「持有」（equal weight）評級和目標價960美元。

●美國建材大廠Vulcan Materials全年獲利展望樂觀，周五股價上漲5.2%，帶動原材料股上漲0.51%，在標普500指數11大類股中表現最佳。

●串流媒體設備製造商Roku預期首季虧損，股價崩跌23.8%。

●Coinbase Global上漲8.8%，受惠於比特幣現貨ETF題材帶動交易，該加密貨幣交易所上季由虧轉盈，為兩年以來首見。

●DoorDash跌8.1%，受勞動力成本上漲影響，該外送平台本季獲利展望不如市場預期。