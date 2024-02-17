假投資真詐騙 三重警民合作逮車手

新北市一名49歲的饒姓男子去年11月受Facebook上投資廣告吸引，加入LINE群組進行投資，陸續以面交、匯款方式交付290萬元。詐騙集團又聲稱需再補130萬元融資才能領回本金和獲利，直到此時饒男才發現受騙，向三重警分局報案提告詐欺。

警方指導饒男佯裝配合，約定在本月2日12點在三重區某便利商店面交130萬元。警方準備了餌鈔，但詐騙集團派19歲的温男先行到場，確認安全後才讓18歲的柯男進行面交，雙方交付餌鈔之際，遭一旁埋伏警力蜂擁而上，當場人贓俱獲。柯男被逮捕時，在一旁把風的温嫌企圖逃跑但被抓。柯男表示先前在工地工作，今年1月在通訊軟體看到求職廣告，被告知輕鬆工作，每日薪資高達新台幣5000元。現兩人皆落網，後悔不已。警方訊後依詐欺罪將柯、溫二人移送法辦。

饒姓被害人受投資廣告吸引，遭詐騙290萬元，員警在面交款項時上前逮捕出面取款的車手，圖為警方搜出的證物。（三重警分局提供／張鎧乙新北傳真）

三重警分局長黃南山呼籲民眾不要成為詐騙集團幫凶，父母應關注子女行為，警方將繼續打擊詐騙集團，若發現可疑情況請撥打165反詐騙專線或110聯繫警方。