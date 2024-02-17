偷車見攔查又撞警車 勇警聲嘶力竭開槍緝捕

台中大里區1輛自小客貨車16日遭竊，霧峰警分局獲報後派員追查，17日凌晨巡邏員警見失竊小貨車出現在大里區，予以攔查，44歲陳姓男嫌犯，先開車衝撞警車後逃逸，員警跳開立即對空鳴槍，並借用民眾提供的機車繼續追緝，陳加速逃逸至東區某工地無路可逃，員警開槍制止順利逮捕陳嫌。

霧峰警分局內新派出所長黃琪勇說，警方16日接獲民眾報案稱其自小客貨車於大里區中興路二段附近遭竊，立即調閱監視器及車行紀錄，發現該失竊車輛仍在行駛中，17日遂通報線上巡邏警力前往攔捕。

黃琪勇說，陳姓男嫌犯當時遇警方攔查，竟駕車衝撞警用機車後逃逸，員警當時機警跳開，借用現場見義勇為民眾提供機車，繼續追緝。警方尾隨至東區某工地，員警不斷大喊「下車！下車！」竊嫌倒車欲衝撞逃逸，隨即開槍制止並順利逮捕陳嫌。

警方調查，此案件員警及竊嫌均無受傷。嫌犯在2小時內落網，訊後依加重妨害公務、竊盜罪嫌隨案解送台中地檢署偵辦。