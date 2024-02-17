百萬網紅Joeman（翁雋明）去年爆出持大麻風波，近來他仍持續上片，日前更宣布花了約台幣1500萬在東京置產，買進一戶精緻的透天厝，並會請人代為管理成為民宿出租。Joeman好友晨灰曬影片分享搶先入住，他坦言有3大缺點，一是樓梯很窄很陡，恐不好抬行李箱上二樓；第二是只有一樓有浴室，浴缸很淺；第三則是隔音問題，讓淺眠的他常被吵醒。

晨灰先前受Joeman邀請到日本拍攝泡泡浴對決影片，私下也有好交情的兩人，最近聽聞Joeman在日本買房，晨灰便搶先入住，但一進門看到樓梯就讓他傻眼，認為樓梯太陡，不好提行李箱上樓；接著他透露日本習慣將浴室和廁所分開，「我對他們最不滿的就是他們的浴缸」，認為浴缸太淺不好躺，一旁友人正好是賣房子給Joeman的仲介，晨灰問：「為什麼日本房子是這樣的？」友人誠實表示是「預算問題」。

晨灰開箱Joeman新房。（圖／翻攝自瘋男晨灰 Youtube）

九妹日本新宅首曝光！我帶著神秘大禮搶先入住 @joeman

睡了一晚後，晨灰一起床表示昨晚睡得還行，但房子隔音不好，只要房門外有人走動他都聽得到，導致淺眠的他常被吵醒，但還是很愛樓頂可以眺望晴空塔的豪華夜景，並認為裡面的家具、設計都很用心，客廳有黃光營造溫馨感，他也建議客房應該要有小夜燈、除濕機。

晨灰認為Joeman新房樓梯太陡。（圖／翻攝自瘋男晨灰 Youtube）

晨灰最後為了鼓勵Joeman能挺過前陣子的低潮，特別在客廳設置驚喜，貼了多張過去Joeman和好友的合影，希望讓他知道大家都陪在身邊，引來Joeman回應：「這麼美的客廳被你貼成這樣...好啦有點感動」。至於許多人表示在日本買房，後續成本很高，Joeman則在Threads親回：「公布在東京買房後就一小撮人跳出來說日本持有成本很高，根本不會漲價blabla…沒事我還有拍數十集貴鬆鬆的台灣房產開箱可以看喔！」

Joeman回應日本持有房產成本問題。（圖／翻攝自Threads）

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