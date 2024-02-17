2024 Naismith Basketball Hall of Fame Finalists. 🏀🏆 #24HoopClass pic.twitter.com/97Kvix6J4d — Basketball HOF (@Hoophall) February 16, 2024

2024年美國奈史密斯籃球名人堂最終候選名單17日出爐，共有14名球員、教練與球團老闆進入這份名單當中，其中最受矚目的當屬「加拿大航空」文斯卡特，他在得知獲選後表示，「這太不可思議了，看看這些觀眾、這些名人堂成員、這次機會，這個時刻太棒了，更重要的是這跟數字無關。」

文斯卡特在1998年第五順位被勇士選上，隨即被交易到暴龍，生涯效力過暴龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊、國王、老鷹等隊，生涯8次入選全明星賽，且入選過年度第二隊、第三隊各1次，更拿過2000年灌籃大賽冠軍，2020年6月20日宣布退休。

其他入選今年籃球名人堂最終候選名單成員包含：拓荒者總教練畢勒普斯(球員)、前湖人後衛麥克庫伯(球員)、太陽隊史得分王沃爾特戴維斯(球員)、前威斯康辛教練波萊恩(教練)、高中教練查爾斯史密斯(教練)、4次WNBA冠軍塞蒙奧古斯都(球員)、前堪薩斯教練瑪麗安華盛頓(教練)、3次NAIA冠軍狄克巴奈特(球員)、6次AAU冠軍教練哈雷瑞丁(教練)、澳洲後衛米雪兒提姆斯(球員)、前七六人教頭道格柯林斯(教練)、溜馬老闆赫伯西蒙(老闆)、傑瑞韋斯特(先前以球員入選、這次是總裁)。