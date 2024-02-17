民間除了平日的早晚燒香、頂禮膜拜外，舉凡結婚、做大壽都要拜天公，農曆正月初九是天上最高神明玉皇大帝的聖誕，俗稱「天日」，臺灣閩南稱之為「天公生」，意思是天公的生日，命理師楊登嵙分享拜天公最佳時間和8項禁忌。

玉皇大帝即上古時的昊天上帝，簡稱「上帝」或「玉帝」，又稱為「天公祖」、「玉天大帝」、「皇天上帝」、「昊天金闕玉皇大帝」等，道經則多稱作「玉皇大天尊」及「玄穹高上帝」，全銜為「太上開天執符禦歷含真體道昊天玉皇上帝」。

一般祭拜天公的時間在農曆正月初九凌晨子時（23點至01點），今年2024年2月17日晚上23點便可開始，直到翌日清晨7點前，因為天公的神格非常尊貴，越早敬供越有誠意。準備的金紙分別為天金、尺金、大壽金、壽金、刈金、土地公金（合稱「五色金」）、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）。

楊登嵙提醒，天公神格至尊，唯恐有所瀆辱，因此祭禮中有些禁忌必須遵守。

1、祭祀前一律都要齋戒沐浴。

2、有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中所獻全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞都不能用，以示對天公的尊敬。

3、簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可以葷食。

4、燒給天公的金箔與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」（大壽金紙），比一般金紙大一倍以上。

5、祭祀當天禁止屠宰。

6、不能曝曬女性的內衣褲和傾倒便桶，以免不敬。

7、禁忌男人揹水、做飯，據說可能罹患疾病。

8、不可口出髒話穢語，以免褻瀆尊貴的天公而受處罰。

燒給天公的金箔需用特製大型「天公金」（大壽金紙）。(圖/楊登嵙提供）

【2種祭拜方式】

1、正式拜法

供桌分「頂桌」和「下桌」，一般居民在家正式祭祀天公時，一律要在正廳「天公爐」下或戶外沒遮蔽的地方擺設祭壇，桌旁兩側各用紅線拴上一枝甘蔗，祈求錢財能夠節節高升，而「頂桌」是給玉皇大帝的，相傳玉帝茹齋禁葷，因此全為素食。

再用金紙把八仙桌墊高，繫於兩條長凳上，並在桌前繫吉祥圖案的桌圍，上面供奉三個燈座﹙三官大帝：天官、地官、水官﹚，神位用紅綢墨書而成，前面為香爐，兩邊為燭台，爐前放紮著紅紙的麵線塔，紮紅紙麵線三束也可，排列五果，例如香蕉、李子、梨子、柑橘等，還有放六齋，可取金針、桂圓、菜心、香菇、綠豆，前設清茶3杯。

在頂桌底面另置一桌，謂之「下桌」，是供奉玉皇大帝從神所設，除五牲﹙雞、鴨、魚、豬肉或豬肚、豬肝﹚外，還有糕仔、米棗、生仁、紅龜稞等。

民眾在家祭祀天公時，要在正廳「天公爐」下或戶外沒遮蔽的地方擺設祭壇，桌旁兩側各用紅線拴上一枝甘蔗。（圖/楊登嵙提供）

2、簡單拜法

供桌若沒有「頂桌」和「下桌」，只有單一平面，可在家門口外沒遮蔽的的地方設供桌，就像平常拜門口一樣，準備平時使用的供桌，但為求尊崇，在供桌的四隻腳底下墊壽金，供品一定要素的，絕對不可以拜葷食，一般為5種水果。