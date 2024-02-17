●BMO家族辦公室投資長Carol Schleif表示，本周發布的通膨數據肯定會讓聯準會按兵不動至少到夏天。數據很波動，並不是一直線。

●LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist表示，近期的數據並不全然是壞消息，它使市場預期和聯準會的貨幣政策預測更趨於一致，或可降低市場波動。此外，優於預期的數據也降低了美國經濟硬著陸的可能性。

●AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，「較高利率將維持更長時間」真的一直是這個市場的故事。投資人應該為近期可能出現更多波動做好準備。直到最近，大多數投資人都還相信會在上半年開始降息，但現在看起來聯準會較有可能推遲到下半年。Bassuk並表示，這樣反覆不定的市場確實反映出高黏性通膨（意味著近期不會降息）與業績等強勁的經濟跡象（看好股市進一步走高）之間的拔河與拉鋸。