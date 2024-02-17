隨著大陸房地產市場泡沫持續破裂，大陸房企也紛紛收縮戰線、拋售資產，回籠資金應對債務危機，海外優質資產也掛牌求購。這種拋售海外資產的動作引起海外相關產業的不安，擔心相關國家的房地產投資和房價將會因此受到衝擊。

根據彭博近日發表的一篇文章說，由於大陸企業拋售的資產還不是很多，且價格數據還不完整，市場評估者很難對大陸房市衰退的外向影響作出準確的判斷。但也因為如此，海外監管機構和市場都擔心，這種情況可能會掩蓋大陸地產危機的外溢效應，增加銀行放款的困難。甚至英國金融監理部門金管局準備對包括房地產在內的私人市場的估值進行審查。

美國投行高盛集團最近也提醒客戶，大陸房地產市場仍在惡化，其觸底反彈時刻仍很遙遠。另外美國《商業內幕》也引述高盛分析師說法，「我們估計，中國的真實房價在2021年至2023年之間下滑了16％。」依據美國的經驗，大陸此輪房地產下行週期的價格調整目前還只進行了一半。

根據VOA美國之音報導，以近期交易案例來看，總部位於廣州的奧園集團旗下子公司，正在執行60億美元的債務重整計畫。該公司去年底以低於2021年購價約45％的價格出售了多倫多的一塊地皮；大陸龍頭房企之一的碧桂園，1月26日也以1.57億美元價位，拋售位於澳洲雪梨附近的一個地產開發項目，徹底退出了澳洲。

之後不久，碧桂園又將在英國東倫敦一處價值4.5億英鎊的地產開發案掛牌出售。

彭博資訊信貸分析師托魯·阿拉穆圖（Tolu Alamutu）表示：「有了急迫的賣家，市場凍結可能會融化，從而提高市場透明度和價格的清晰度。」這可能會導致「投資組合估值的進一步下跌。」