女星林千又日前發出傷勢照痛訴遭富商男友施暴，接著指控被匯聚公司老闆詆毀及汙衊，卻遭對方反控是第三者「害人離婚還破壞家庭」，對此，她稍早不僅發文反擊，還揭發對方過去種種黑歷史。

林千又曬出與富商男友合照，不滿男友入院開刀時，都是自己在旁照料，如今卻換來對方拳腳相向，讓她感到不值得，忍不住反問對方﹕「你在打我的時候，有想過我這3年怎麼照顧你的嗎?你不心痛嗎?」沒想到此動態被匯聚公司老闆轉發，反控林千又是破壞家庭別人家庭的小三，還爆料她把男方家裡的錢都噱光。

匯聚公司老闆怒控林千又「害人家離婚還破壞家庭」。（圖／臉書）

林千又控訴匯聚公司老闆四處講她壞話及造謠。（圖／cocomademedomydream IG）

得知遭莫須有指控，林千又發文自清，指出這名老闆四處講她壞話及造謠，沒想到男友卻深信不疑，得知風聲後開始詆毀她，接著爆料該名老闆種種黑歷史，像是曾經開車撞死人，卻不用付任何責任，過去也曾對她展開熱烈追求，沒想到遭拒絕後，得知她和自己好友，也就是富商男友交往，便開始對她瘋狂惡言相向。

林千又爆料該老闆不僅曾開車撞死人，過去也對她展開追求。（圖／cocomademedomydream IG）

對於遭該名老闆指控是「破壞家庭別人家庭的小三」，林千又指出富商男友婚姻十多年前就亮起紅燈，前妻不僅在外四處亂搞，還偷手錶和盜刷卡，兩人更是已經分居，婚姻早就名存實亡，因此壓根不關自己的事，即便沒有她也會有別人，接著強調﹕「這世界不被愛的才是第三者」，最後更點名一位賴小姐﹕「屢次找狗仔跟拍我，把不實報導弄上新聞還下廣告，害我得憂鬱症」。

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