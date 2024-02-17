行政院長陳建仁（左）17日前往立法院拜會院長韓國瑜（右）。（趙雙傑攝）

行政、立法龍頭會面 韓國瑜主動握手開玩笑：「不要擁抱了」

行政院長陳建仁率副院長鄭文燦等首長17日循例於開議前拜會立法院長韓國瑜和朝野各黨團。上午9時許韓國瑜即在國民黨立委陳玉珍陪同下迎接陳建仁，陳建仁準時抵達，並步入會客室。兩人握手合影時，韓國瑜還打趣說「不要擁抱了，只能握手」。接著在民進黨團陪同下，開始閉門會議。會後因時間緣故並未接受聯訪，雙方僅強調，會全力合作，推動福國利民工作。

陳玉珍表示，此次會來迎接，主要是想感謝副院長鄭文燦在春節時，協調國防部幫助金門鄉親返鄉，因此特來當面致謝。

行政院長陳建仁（左）17日前往立法院拜會院長韓國瑜（右）。（趙雙傑攝）

韓、陳兩人一見面後即互道新年快樂，步入會客室後，兩人以禮相待，合影握手後才坐下。接著開始閉門會談。

沒想到雙方閉門會談時間拉長，會談約半小時後，立法院幕僚向媒體表示，因時間緣故取消聯訪，讓在場媒體措手不及。爾後陳建仁與韓國瑜步出會客室，媒體只好隔著人牆喊話問，兩人談了什麼內容。

韓國瑜二度與陳建仁握手，隨後陳說，行政院跟立法院一定全力合作，為福國利民的工作來努力推進。韓國瑜也緊接著說，立法院一定配合行政院，只要對台灣人民福國利民的事，立法院全力支持。