美1月零售銷售成長不如預期，氣候因素導致工業生產黯淡美國1月零售銷售月增率由0.4%下修至-0.8%，低於預期的-0.2%，創2023/3月以來低，扣除汽車與汽油之後的銷售額月增由0.6%降至-0.5%，低於市場預期的0.2%，用來計算GDP的控制組月增率由0.8%降至-0.4%，低於預期的0.2%。

細項來看，13個類別中僅3個出現正成長，包括餐飲店(0.1%)、餐飲服務(0.7%)和家具家飾類(1.5%)，而建材類、雜貨類和電子電器類都呈現負成長。整體數據顯示美國1月消費出現降溫。