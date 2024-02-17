梔梔2022年初離開味全龍啦啦隊後，轉戰主持領域在各大活動與體育網路節目中都看見她的身影，不過日前她卻突宣布重回職棒啦啦隊應援，並證實加入樂天桃猿啦啦隊，讓粉絲又驚又喜；對此，她被問及為何回歸應援台，她坦承心中有遺憾。

梔梔16日在IG限時動態上開放粉絲問答，其中被問到重返職棒應援得原因，她則回應，其實沒什麼特別的原因「時機成熟就會回來」且嚴格說起來自己只跳過1年多的啦啦隊「真的是遺憾滿滿啦，一直都跟機會錯過了，這次剛好上車，希望未來大家繼續多多梔（支）持」。

梔梔被問到重返職棒應援的原因。（圖／梔梔IG）

至於轉隊到樂天桃猿一事，她表示，自己離開味全龍啦啦隊2年了，所以對轉隊沒什麼感覺，只是隊服「顏色深淺不一樣」而她在樂天桃猿啦啦隊的背後同樣會是67號「我永遠都會選擇它」接著，被問到「樂天號稱應援舞最多，妳會緊張嗎」梔梔坦言，緊張又害怕「我腦子請加油」，而目前也還不知道首場應援的時間。

此外，看到有粉絲稱讚她近年的主持表現優秀，讓梔梔感到非常開心，也提到，主持真的需要下很大的努力「一開始真的是亂糟糟，下班絕對會被經紀人檢討到爆」至於日後是否會主持球隊活動，她解釋，球隊目前有MC，應該仍不需要自己「但有機會的話也可以唷！」