河邊餐飲集團經營「香蕉碼頭河邊海景宴會館」，因積欠租金、違反文化資產保存法被撤銷使用，遭高雄港務分公司聲請強制執行程序，高雄地院裁定21日將進行查封。高雄港務分公司強調，未來香蕉棚將重新規劃並積極招商引資，提供安全合法且具歷史觀光優質場域。

「香蕉碼頭河邊海景宴會館」前身為3號碼頭香蕉棚倉庫，是高雄市政府列管的歷史建物，河邊公司2007年開始向高雄港務分公司承租作為經營餐廳使用。

但河邊公司自2020年起積欠龐大租金費用，經多次協調後由雙方協議採分期償還並簽訂協議書，均未能依約履行清償欠款，港務公司迫於無奈於2022年3月19日終止雙方租賃關係，該年7月提民事訴訟，2023年10月勝訴後，即於以函文通知河邊公司返還租賃物，請河邊公司預作準備。

此外，河邊公司違反消防法規及該歷史建築再因應計畫規定，經文化局評估確實對公共安全有立即危險之虞且對文化資產保存維護產生威脅，2023年11月30日正式公函廢止對於歷史建築香蕉棚使用許可，但河邊公司仍持續非法占用該棟建物進行營業。

高雄港務分公司2023年12月19日正式向法院聲請假執行才過沒幾天，餐廳便因烹飪不慎一度引發火警，所幸及時撲滅未造成人員傷亡。法院今年1月26日會同河邊公司現地勘查並訂於2月21日進行強制執行，期間，河邊公司對於港務公司張貼法院及高雄市政府之公函或通知一概置之不理，甚至以撕毀或覆蓋方式企圖掩蓋違法使用及遭到強制執行之事實，並同時透過各種管道進行要求協調。

高雄港務分公司強調，河邊公司2023年11月底即明知該歷史建築已為違法使用狀態且即將遭強制執行程序，卻仍持續招攬宴會生意，嚴重罔顧消費者及民眾遊客權益，河邊公司應對受到影響及權益損害的消費大眾給予說明交代，未來香蕉棚將重新規劃並積極招商引資，提供安全合法且具歷史觀光優質場域。