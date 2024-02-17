2024台北燈節今登場，展區橫跨捷運西門站到北門站，高達三層樓的主燈「城現光龍」頗受好評，但一名網友分享，展區一組展示「民間信仰」的人型燈，卻嚇壞了網友們，一個個穿著古裝的人型燈排排站，遠看只有頭部發光，近看人型燈的面部誇張的睫毛、細長的眼睛，在天色灰暗的時候，莫名有點陰森，讓不少網友怕爆直呼「還以為中元普渡提前到，這是地府一日遊嗎？」

一名男網友昨在臉書上分享，學弟去參加台北燈節驚呆了，原本應該是吉祥如意的場景，不知道為什麼卻有點陰森森的。從照片中可見，台北燈節的一個角落，有一群穿著古裝的「人型燈」，遠遠看過去只有臉部發光，湊近一看才發現，每個人型燈的下方都有一個燈牌，寫著不同神仙的名字，像是許仙、觀世音等等。

驚悚畫面引起上千人朝聖，許多網友留言討論，「可以一直展示到清明節以及農曆七月」、「確定不是把去年的中元普渡的東西拿出來用嗎」、「這什麼鬼」、「最大的問題是把燈裝在頭裡面」、「驚人的中華美學」、「我昨天在中山堂有看到，超像中元普渡」、「剛剛到現場賞燈的時候真的被嚇到，如果有帶小朋友，可能會做惡夢」、「到現場一看，感覺像是地府一日遊」、「驚嚇指數百分百」。

照片也被轉發到《爆料公社二社》，掀起網友熱議，「半夜看到真的會嚇死人」、「七月半提前了嗎」、「有點恐怖」、「還以為中元節到了」。