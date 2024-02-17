立法院開議日逼近，國民黨團在新會期力求表現，但首戰提出召開臨時會的提案，就被立法院長韓國瑜否決，也引發黨內傳出總召傅崐萁不熟悉議事規則等異音。而國民黨立法院新血多，傅崐萁當起東道主，24日起為期3天在花蓮縣舉辦立委共識營，不過因適逢元宵節，許多立委皆有另安排行程，國民黨立委賴士葆就表示，24號那天要回台中老家小過年，因為是家中老大，要回去做東。

國民黨立委共識營地點辦在花蓮，對於非東部選區的立委相當不方便，據初步行程規畫，僅25日有開會討論優先法案，其餘兩天便是體驗花蓮觀光，由於24日是元宵節，不少立委早已安排好地方行程要拜年及選民服務，因此第一時間只能反映「能去就盡量去」。

傅崐萁為善盡地主之誼，昨日陸續拜訪原先不便參加的立委，希望他們能來共襄盛舉，不少立委最後也更改行程，去共識營短暫露臉，再回到選區繼續行程。

賴士葆則挑明表示，24號那天要回台中老家小過年，因為是家中老大，要回去做東。立委陳玉珍則說，主要是有一天開會而已，辦在哪個地點都是妥當的，立法委員是全國性民意代表，到不一樣的地方，看看選區以外的事情是非常正面的，相關立法也可以了解各個地區選民。

而立法院長韓國瑜19日將召集朝野協商，討論食安專案報告事宜，此舉也被外界形容成讓喊出「臨時會」的傅崐萁碰了軟釘子，黨團與院長不同調。對此賴士葆強調，黨團事務不便評論，但立法院開議時間已定，要不然就重新協商開議時間，把20日提早到17日或19日，而沒有臨時會這個東西，非開議時間才有臨時會，臨時會有他的條件。

賴說，現在重點在食安專報，台糖是金字招牌，幾十年國營模範生之一，肉品驗出瘦肉精是大事。包括過去食安問題，希望提食安專報，正當性是夠的，韓院長沒有明講程序問題，現在開臨時會，等於把過去協商結論推翻，這是有矛盾的地方。

賴強調，這是兩件事情，食安專報沒人反對，第二，程序上不叫臨時會，叫提早開議。韓院長19號召開協商，20號加開專報，民進黨團也同意，可以先專報再總質詢，或是總質詢同時加上食安專報，「我覺得不要執著臨時會這三個字，而是要食安專報。」

賴說，民進黨過去8年內是絕對多數，專報是呼攏的，常常在施政報告中夾一張紙，說是專案報告，就是呼攏。先專案報告就不一樣，就不能打迷糊仗，這兩個情況，民進黨都做過。

立委陳玉珍則說，韓院長本來就是全民選出的院長，也沒有不同調，各自位置看法可能少許不同，民主社會多元意見正常，不同意見激盪思維，再做出裁決，她覺得沒什麼問題。