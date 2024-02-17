華為去年8月風光推出Mate 60系列，手機業務已重回正軌，日前傳出華為去年分紅平均每人高達55萬人民幣（逾240萬新台幣），但問答網站知乎有疑似華為員工直指，「外面不懂的人到處吹，內部論壇上都罵慘了」，陸媒則稱至少年資10年以上的老員工，才有機會拿到這麼高的分紅。

根據華為內部發布的「董秘1號文件」，2023年年度分紅方案為ESOP（員工持股計劃）每股分紅1.5元人民幣，本次分紅需支付員工770.85億人民幣，以14.23萬名員工計算，平均每人可獲得近55萬元人民幣，令人稱羨。

但網路上有疑似華為員工發文表示，2023年下半年Mate 60系列大賣，以及利潤率較高的nova系列新機開賣，原本員工對今年的分紅數據很期待，但最終2023年每股分紅只有1.5元人民幣，這也是近三年來的最低。

該文章指出，華為內部收入差距非常大，人均55萬人民幣的分紅數據沒有意義，員工會依績效配不同數量股票，但入職不到3年的員工，除非很優秀否則很難配股。

此外，華為內部論壇「心聲社區」，也有華為員工稱，「在華為工作10年了，也沒達到平均分紅，我得反思了。」