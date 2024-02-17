住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，餐飲業為店面市場的主力業種之一。然而，營收提升雖意味著產業回春，但近年因原物料大漲，加上店家得負擔外送平台等成本，餐飲業營運並不如外界想像風光，內外在環境經營壓力不容小覷。

經濟部統計，2023年餐飲業總營收達1兆278.9億元、年增18.8％。其中，餐館類總營收為8617.3億元、年增19.1％，外燴與團膳承包業總營收466.3億元、年增達46.3％幅度最大，飲料店為1195.3億元、成長8.6％，似已進入穩定期。

不過，徐佳馨分析，總營收成長但競爭更激烈。據財政部前11月餐飲業店數統計，餐館類自12.4萬增加至13.8萬家、量增逾1成，飲料店自2萬8140家增至2萬8526家、增幅達1.4％，外燴與團膳承包業自2202家增至2211家、小增0.4％，經營壓力不容小覷。

徐佳馨提醒，不少民眾考慮以餐飲業作為創業首步，但未來因原物料飆漲，且疫後店租亦蠢蠢欲動，均將侵蝕餐飲業獲利。加上不少餐飲業已走向集團化與多品牌化、並進入資本市場，個人化的餐飲業要拚出一片天，會是相當大的挑戰。