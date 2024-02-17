交通部在春節前一天下午無預警停止赴陸團，只限3至5月可出團。國民黨立委翁曉玲15日向觀光署索資，要求提供當初禁止旅行業組團赴陸旅遊的公文，沒想到只得到兩份2020年疫情時以防疫為理由，「請」旅行業暫停組團赴陸旅遊。翁痛批，所謂「禁團令」，充其量不過是配合中央疫情指揮中心辦理的通知。中央疫情指揮中心去年5月解編，所有限制措施在法律上已失所附麗，觀光署卻仍拿著早已失效的通知，繼續限制業者組團赴陸旅遊，明顯違反法律保留原則。

翁曉玲表示，她利用春節尾聲搜尋了觀光署當初所發布的禁出團公告訊息，遍尋觀光署網站找不到當初發布的公告網頁，只能在其他縣市政府網站公告處找到像是「交通部觀光局配合防疫措施，延長暫停旅行業組團前往中、港、澳地區（含轉機）及公告旅客參團旅遊解約退費處理原則」的公告訊息。

翁說，另外還有查到交通部於去年5月10日在立院交通委員會所做的「小三通常態化、全面開放陸客來臺團體交流觀光、國人赴陸團體觀光及 開放陸客金馬澎自由行」的專題報告，其中第4頁清楚載明「為配合防疫工作，本部觀光局2020年1月24日公告旅行社暫停接待大陸觀光團及組團赴陸旅遊…」

翁曉玲於15日開工時，即向觀光署索資，提供當初禁止旅行業組團赴陸旅遊的公文，等到晚間得到觀光署的兩份文件，一份是觀光局2020年1月24日發布的「為有效落實疫情防堵，自即日起『請』旅行業暫停組團赴陸旅遊並公布參團旅客解約退費處理原則」等內容的網頁公告；另一份則是觀光局2020年3月18日發布的「為配合防疫措施，自3月19日至4月30日止旅行業者『應請』暫停組團赴國外旅遊」等內容的公函。

翁說，觀光署會如此客氣的以行政指導的口吻，請旅行業者暫停出團赴國外旅遊，自然是知道依法它並沒有權限去禁止旅遊業者組國外旅遊團。現行有關法規如發展觀光條例、旅行業管理規則、乃至兩岸人民關係條例等，並無有任何規定授權主管機關可限制合法的旅行業組團。所謂「禁團令」，不過是配合中央疫情指揮中心辦理的「通知」罷了。

翁痛批，隨著中央疫情指揮中心早在去年5月解編，所有限制措施在法律上已失所附麗，理應隨之立即解除，不待觀光署宣布終止。然而觀光署卻仍拿著早已失效的通知，繼續限制業者組團赴陸旅遊，明顯違反法律保留原則，不法侵害業者的營業自由和民眾的遷徙自由。

翁說，交通部和觀光署明知不可為卻為，甘願淪為國安單位的打手，自甘墮落，令人不齒！奉勸兩機關，有擔當點，知錯能改，別刁難旅遊業者了，否則難看的是你們。