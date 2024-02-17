台灣網紅「晚安小雞」、「阿鬧」日前在柬埔寨拍攝遭綁架凌虐的假影片，被依違反「煽動製造社會動亂罪」，判處2年徒刑。媒體人林裕豐分析，其實如果判超過三年刑期，是有空間談司法引渡，但柬國這次意思就是「跟你們台灣沒有關係」。

林裕豐直指，真正知道的人都知道晚安小雞、阿鬧完蛋，因西港省長決定抓人時，一天就抓到，還馬上召開國際記者會，軍人一字排開，這其中還有很多眉角。他進一步分析，柬國也是採三級三審，但是一天內審完，「直接油門踩到底，用煽動製造社會動亂罪判最高2年刑期」。

林裕豐16日在節目《關鍵時刻》中透露，如果說柬國想放過這2人的話，其實用槍枝相關罪名來辦是比較嚴重，或許台灣有機會把他們兩個「撈回來」，因為超過三年刑期，是有空間談引渡，但是柬國這次意思就是「跟你們台灣沒有關係」，非要這2人在柬國關。

不只如此，林裕豐坦言，其實很多人在春節都從柬國返台，因為知道柬國要出手了，「結果這時候有兩個自己衝去柬國，還來不及跑。」