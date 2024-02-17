57歲伊正2015年和老婆鄒琳登記結婚，兩人育有兩個寶貝女兒，昨(16日)伊正出席新劇開播記者會時，他透露為了女兒的教育問題，砸重金在台北市的蛋黃區買房，大女兒現在才小學一年級，但他已經在考慮未來要讓女兒國中唸哪裡，首選是敦化國中。

伊正昨出席台劇《華麗計程車行》記者會，伊正當年和小15歲數學老師鄒琳（Lisa）雙喜臨門，先後生下兩個女兒，二寶爸的他昨表示女兒現在小學一年級，但去年夫妻倆已經在討論將來要讓女兒國中念哪所，最後決定在台北市的「超級蛋黃區」買了間「小小的」房子。

伊正和鄒琳2015年登記結婚。（圖／中時資料照片）

伊正說，因為太太是老師，很注重孩子的教育問題，數學老師比較看重數字，生活也一板一眼，先前他們從郊區搬到台北市，是為了女兒要上小學，前一陣子兩人為了女兒國中學區，必須提前幾年入籍，便決定在台北小巨蛋旁邊買房，目標是松山區的敦化國中，引來楊麗音形容是「蛋黃中的蛋黃區」，伊正更表示要感謝郭子乾，兩人拍了這部戲後熟識，郭子乾知道他要買房介紹了不錯的會計師事務所，幫他們處理了許多問題。

伊正坦言原本是不婚不生主義者。（圖／中時資料照片）

伊正先前和老婆奉女成婚，兩人後來上《命運好好玩》分享是在朋友聚會上認識，伊正本來是不婚不生主義者，意外和太太「搞出人命」，讓鄒琳抱怨全世界都說是她設局，但明明是伊正「自己先開槍」，鄒琳發現懷孕後，心情很忐忑，決定到伊正家當面通知這件事，沒想到聽到她懷孕，伊正露出笑咪咪的表情摸著鄒琳頭說：「那就生下來吧！」讓鄒琳直言那一刻，「我就很融化」。