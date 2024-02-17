港星張啟樂2020年來到台灣生活及工作，定居台灣邁向第四年的他，不時在社群平台分享日常，過得相當適應，日前透露買冰淇淋時，聽到一對香港夫妻相當訝異冰淇淋雙球才賣35元，讓他坦言能在臺灣生活真的很幸福。

張啟樂日前到台北地下街閒晃，看到一家冰淇淋店聚集很多人，好奇心驅使下過去一探究竟，沒想到大杯雙球冰淇淋才賣35元，讓他難以置信直接點兩球享用，緊接著一對香港夫妻帶著小孩經過，得知價格如此便宜，二話不說買了兩杯雙球冰淇淋，在享用過程時，張啟樂聽到父親說：「看明天還有沒有機會再來吃，回香港就沒有啦」，隨後看到小孩露出失落表情，多少感受到一家四口在香港的生活狀況。

張啟樂指出在香港得面對急促節奏及高昂物價，跟台灣相比便能察覺氛圍相差很多，推估這一家人的快樂和滿足並非源自冰淇淋，而是在毫無壓力下獲得舒適和滿足，讓他忍不住直呼：「我覺得自己現在能夠在台灣生活真的很幸福，今天我能夠有這種幸福感，對我來說真的得來不易」，接著道出心中願望﹕「希望我以後能夠在這裡繼續生活，希望我以後能夠在這裡得到幸福」。

對此，網友紛紛留言：「無論在哪裡生存都不容易，生活快樂就是很重要了」、「感謝您可以認同台灣，辛苦了」、「謝謝你努力融入台灣生活，願心想事成」。