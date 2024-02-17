北投焚化廠率全國焚化廠之先，回饋設施洲美運動公園導入「智慧化調節熱泵系統」，台北市環保局今（15）日表示，透過智慧化程式控制邏輯，計算出最有效率的熱能回收模式，再分別把泳池逸散的廢熱、地下停車場環境的廢熱及回饋設施內所產生的廢熱回收用來提高泳池、SPA池及淋浴間加熱效能，實測系統建置後年省電達120萬度，預估減碳594公噸。

環保局說明，北投焚化廠自啟用以來一直使用電熱器提供標準溫水泳池、SPA池和淋浴間的加熱服務，近年來由於設備老舊、加熱能力下降及常故障之因，於新冠肺炎疫情期間陸續進行泳池、SPA池和淋浴間的加熱系統更新，去年底全面導入智慧化調節熱泵系統，提高用水加熱效能，同時保留電熱系統作為備援。

環保局表示，該系統也採用智慧化運算控制技術，可有效地管理加熱時間，確保水溫穩定在最適範圍，讓民眾在任何天氣下都能享受到極致舒適的泳池體驗。

環保局指出，智慧化調節熱泵系統不僅為泳池、SPA池及淋浴間提供加熱功能，還能將運作時產生的部分冷空氣轉化為停車場環境降溫、泳池場域的除濕用途，更可產生冰水用於中央空調系統，透過智慧化控制技術為回饋設施主題館營造舒適的室內溫度，同時減少冰水主機運作頻率與必要用電量，一舉數得。

根據北投焚化廠統計，回饋設施在疫情前平均每年用電達432萬度，導入智慧化調節熱泵系統後，去年用電降至312萬度，節省120萬度電，若以每度電3元計算，每年可節省360萬元，大幅減少營運成本；若以1度電約等於排碳0.495公斤CO2e計算，等同減少碳排放594公噸。

環保局表示，北投焚化廠回饋設施成功導入智慧化調節熱泵系統的範例，不僅提供社區居民更優質的休閒環境、鼓勵民眾多運動，也符合永續環保與淨零綠生活理念，同時可作為國內其他焚化廠邁向淨零目標的參考方案。