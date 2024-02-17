兩院龍頭會面聊了什麼？ 陳建仁、韓國瑜「這樣」說

立法院新會期20日開議，行政院長陳建仁今日上午10點拜會立法院長韓國瑜，並依序拜會朝野三黨團，在與韓國瑜會談後，根據民進黨立院黨團幹事長吳思瑤轉述，陳建仁帶著溫暖而來，韓國瑜帶著善意，兩人達成共識，未來立法院以民生議題優先，擱置爭議議題。

吳思瑤說，兩位院長對談非常和氣、善意對話。陳建仁帶著溫暖來了，韓國瑜帶著友善回應，兩人的共識是以民生議題優先、暫時擱置爭議議題。

至於誰先提擱置爭議議題，吳思瑤說，這是一個共識，沒有誰先提的問題，兩個院長都有這樣的共識，韓國瑜也說，「我們讓民生議題議案先行」，這也符合陳建仁先前的提議，她也希望未來立法院開議確實往這方向前進。

吳思瑤說，兩人會面時間很短，兩人敘敘舊、轉換合作關係，都期待建立有利於民生法案，陳院長帶著溫暖而來，會優先把有社會共識和經濟發展的議案先拋出，討論氛圍中很好的默契，希望未來開議往這個方向前進。