嘉義市長黃敏惠透過政策計畫，支持青年在嘉創業。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市支持青年創業，連續3年辦「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」，累積200多件申請案，成功輔導33組優秀創業團隊，今年補助計畫自即日起至3月31日前受理申請，將提供總補助經費250萬元，年滿18歲至45歲青年都可報名。

嘉義市政府建設處指出，今年「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」徵件至3月31日止，設籍嘉義市、年滿18至45歲都有資格報名參加，除了獎勵金外，還有一系列輔導課程、交流活動及業師輔導活動，為青年創業助攻，相關訊息可查詢嘉義市政府建設處官方網站。

市長黃敏惠表示，青年是帶動城市發展的重要引擎，嘉義市青年創業獎勵補助計畫讓更多青年勇敢「在嘉創業」，3年來成功輔導出許多優秀創業團隊，每位創業者的精采故事，都是嘉義市豐沛的創業能量。

例如「新華美西裝社」導入老屋體驗、故事與飲食；初創期獲得德國紅點設計獎與IF設計獎「白水設計」，讓美學溝通與交流持續在城市各個角落發生；熱門打卡下午茶店「起風」，推廣嘉義茶葉飲品，且因應疫情而積極轉型線上及伴手禮銷售；「百年嘉義針車行」第5代接班，店面改造帶出嶄新的商業模式。

黃敏惠還說，市府在議會的支持之下，每年編列經費，結合各界資源，為青年創業者打造一個平台，邀集業師為創業團隊評估風險、提出建議，幫助青年返嘉創業圓夢，歡迎有意創業或目前在創業路上的青年一起參與計畫。