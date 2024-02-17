不少年輕人抱怨物價狂漲，快吃不消。一名網友分享，為省錢去買超商特價便當，看到一款頂級便當，明明都已經貼了65折標籤，但打折後還要233元，引起網友討論「是什麼樣的便當這麼貴？」對此原PO表示，這款便當裡面有5顆大鮑魚，還有其他肉類的主餐，推估是因為高級食材，才讓便當價格較高。

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享，最近在超商看到一款頂級便當「紹興東坡富貴鮑魚御膳」，上面都已經貼著65折貼紙，但打折後還要233多元，讓原PO大嘆「現在竟然窮到連即期便當都要吃不起！」

不少網友見狀好奇「什麼樣的便當這麼貴？是份量超大嗎？」而原PO則補充說，這款便當的尺寸就是普通大小，看起來沒有特別大，但裡面的食材有5顆鮑魚、東坡肉等主餐，推測是因為這樣的高級食材，才讓便當原價高達359元，所以就算打了65折仍要233元。

另有網友分享，想省錢又想要好吃，挑超商的即期品有撇步，建議不要選擇飯糰類的食物，因為買過好幾次，飯都因為放太久，而乾到硬掉，涼麵也容易放太久就硬掉，想要好吃的即期品，建議可以選擇麵包或咖哩飯類的料理，口感比較好。