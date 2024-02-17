「法式傷疤」的挑戰包括緊捏自己的臉頰，使臉上的顴骨上留下持續性的瘀青傷痕。年輕人之間常流行起各種挑戰，並認為臉上傷疤是一種時尚象徵，代表自己經歷過打鬥。抖音App從去年開始在義大利年輕人之間流行起來，並引起義大利反壟斷機關的調查。

AGCOM說，周五的決定是12月通過的新規定的首次應用，該新規定使得義大利監管機關得以下令刪除社群平台上的「有害內容」，以保護未成年者和消費者。

AGCOM說，依照新規定，抖音必須在五天內刪除被認定為有害的內容。

抖音一名發言人說，公司已經採取行動，包括阻止對用戶推薦有害內容。發言人補充說，公司已經依照AGCOM要求，在義大利封鎖相關影片。

抖音為字節跳動所擁有。其它的社群媒體包括臉書(Facebook)和Instagram的母公司Meta，都面對來自全球的監管壓力要求該公司保護兒童免於受到有害內容的侵害。

紐約市長Eric Adams在周三表示，他的政府已經對臉書和Instagram提起訴訟，指控這些公司加劇了年輕人心理健康問題。