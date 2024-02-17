統一獅投手宋文華去年度過低潮的1年，因為肩傷整季都在二軍度過，今年適逢合約年的他力拚突破，他表示，目前身體都沒有不舒服的情況，會努力把好的動作、球感找回來，加強強度、找回球速。

現年27歲的投手宋文華在2022年中職季中選秀被獅隊於第四輪選中，簽下一紙2年4個月的合約，但僅在2022年有一軍出賽紀錄，當年他出賽4場共投10.2局，2先發2後援拿下1中繼成功、自責分率0.84。

不過去年宋文華受到肩膀傷勢困擾，整季都待在二軍度過，今年又適逢合約年，將全力尋求突破，這次他也被帶進前往日本高知移地訓練的名單中，3場隊內紅白賽中也登板2次，但球速與過往巔峰時期有段落差，16日登板中最快球速136公里。

「過年前第1場比賽感覺身體還沒有很進入狀況，今天比較有比賽感覺，身體狀況也比上次更好，但離理想還有段距離，還可以更好。」宋文華指出，現在身體都沒有不舒服的情況，去年狀況時好時壞，很不穩定，現在已經可以正常投球，也不會擔心手的問題，接下來就是努力加強強度，提升球速。

對於今年目標，宋文華希望先穩定出賽，努力幫助球隊，「去年結束後也是很自責，沒辦法幫到球隊，今年不管是總經理（蘇泰安）還是教練都希望我能努力待在一軍、穩定貢獻，這也是我對自己的期許。」