飼主陳女對警方協尋寵物狗相當感謝。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市仁武區一名女騎士於2月14日晚間10時許騎車行經仁武區文學路一段停等紅綠燈之際，忽然有一隻黑白色中型犬跳上機車踏板，神態自若「搭便車」。女騎士無奈只好載往仁武分局仁武派出所報案，汪星人進入派出所見到員警竟開心地與員警玩樂，渾然不知走失了。

警方研判，這隻狗的身體整潔且掛戴頸圈，推測應是有主人的走失寵物狗。經警方四處查訪，順利在2小時內找到汪星人飼主27歲陳女。

原來，飼主陳女於14日晚間9時許帶著狗到住家周邊公園散步時，狗突遭鞭炮聲驚嚇而跑得不見蹤影，原地呼叫都未見蹤影，便心急四處尋找。陳女說，沒想到狗竟然搭上陌生人便車來到派出所，實在哭笑不得。

陳女頻頻感謝警方暖心幫忙，才沒讓愛犬流落街頭，大讚「有熱心警察真好」。警方也呼籲，民眾遛狗時請牽繩不離手，或幫毛小孩掛上名牌、植入晶片，以防不慎走失時能迅速聯繫飼主，讓毛小孩平安回家。