金門地檢署檢察官會同榮譽法醫師，昨(16)日晚間前往相驗2名溺斃陸籍漁工屍體並訊問證人，過程持續至21：30左右結束。主任檢察官施家榮指出，該案因尚未經死者家屬表示意見，故雖經相驗，但尚未核發相驗屍體證明書(死亡證明)，將來視案情需求，有可能會進行第2次相驗。

施家榮表示，該案2名死者屍體外觀上並無致命傷，依目前相驗屍體及訊問所得，初步認定2名死者係因翻船事故溺水死亡，惟就案發過程仍待持續釐清並詢問死者家屬有無意見。