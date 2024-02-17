我駐印度代表處和印度台北協會已經在昨日上午透過視訊方式，完成台印移工合作備忘錄（MOU）的異地簽署，行政院方面也證實，MOU的內容明定開放印度移工的行業及人數由我方決定，但絕對沒有將大量引進10萬移工的情況。對此，民進黨立院黨團也表示，引進10萬移工是假訊息，誤導社會認知。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，我們跟印方簽訂MOU針對行業別開放，開放人數招聘方式和人力來源都會有工作協調，都掌握在台灣政府，勞動部門也說循序漸進務實穩健，而且要妥善因應。

吳思瑤說，我們站在政策國家需求，也跟大家說明，在台灣因為高齡化和少子化，內部需求多增加一個人力，就多了一個選項，相信勞動部門會跟產業磋商，確保我方需求，現在面臨全球人才荒，全球都在搶人力，印度每年有1800萬人力，還有10多個國家跟印度磋商引進人才，全球在搶人力當下，台灣也不能搶輸人，要在這時候提升國際競爭力。

民進黨立委莊瑞雄表示，本國缺乏人力來源之前，各行業別都會評估，要確保本國勞工的工作權，還有產業別是否需要，大家可以不用過度擔心，很多人會質疑是否有治安疑慮，但是過度強調會有種族歧視的問題，也是多慮了，任何政府引進移工之前，就會有最基本的考量。